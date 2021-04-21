В Петербурге на начало апреля от клещей пострадало 18 человек

Пресс-служба Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу сообщила, что с 5 по 11 апреля в городе зафиксировано 18 случаев укуса граждан клещами, из них 6 человек — дети.

«Случаев заболевания клещевым энцефалитом и других инфекций, передающихся клещами, на территории Санкт-Петербурга в указанный период не зарегистрировано», — сообщили в пресс-службе.

При обнаружении клеща его необходимо с себя осторожно снять. Для того, чтобы сделать это наиболее безопасно, то нужно прибыть к врачу в травматологический пункт. После изъятого клеща необходимо доставить в лабораторию.

В Северной столице за последнюю неделю привилось 2,5 тысячи петербуржцев, из которых 678 — дети.