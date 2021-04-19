Мужа, сбившего на машине жену, признали виновным

В Петербурге признали виновным мужа, который сбил на автомобиле марки Kia Rio свою бывшую жену. Инцидент произошел в марте 2020 года, а 19 апреля 2021 года состоялось заседание Невского районного суда. В отношении подозреваемого вынесли обвинительный приговор. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

На скамье подсудимых оказался Антон Воронов, который сбил бывшую жену, разозлившись с того, что ее проводил до дома новый возлюбленный. Потерпевшая получила травмы и с серьезными травмами была госпитализирована в больницу. Примечательно, что мужчина покинул место происшествия и напился на детской площадке.

В результате заседания мужчину приговорили к 8,5 года лишения свободы строго режима, а также назначил компенсационную выплату потерпевшей на сумму в 1,5 млн рублей.