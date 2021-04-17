В Красносельском районе задержали мужчину, направлявшего пистолет на детей

В Санкт-Петербурге, 16 апреля, в Красносельском районе на улице Добровольцев,32, полицейские задержали 33-летнего мужчину, который размахивал пневматическим пистолетом, идя по улице. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Вечером, в пятницу, 16 апреля, в дежурную часть от местных жителей поступило сообщение о мужчине, который ходит около домов, размахивает пистолетом и направляет его на детей. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов и задержали правонарушителя. После в отдел полиции Красносельского района поступило два заявления от граждан, в которых говорится о том, что на проспекте Ветеранов, 131/2, неизвестный мужчина направлял пистолет на детей.

В итоге, на нарушителя составили протокол об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).