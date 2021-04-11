На Кантемировской улице автомобиль сбил девушку на полном ходу

В Петербурге произошла страшная авария около пешеходного перехода. Два автомобиля не смогли разъехаться, в результате чего женщина попала под колеса универсала. Инцидент произошел вечером воскресенья, 11 апреля. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».

В сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» очевидцы опубликовали кадры с места ДТП. Известно, что наезд на петербурженку произошел на улице Кантемировская около дома №37. Автомобиль универсал двигался на полной скорости, около пешеходного перехода водитель не смог разъехаться с седаном. В результате машина на полной скорости врезалась в женщину, ожидающую зеленый сигнал светофора.

На данный момент пострадавшая госпитализирована в реанимацию в крайне тяжелом состоянии.