Петербуржца задержали по подозрению в оправдании терроризма в Сети

Мужчина, подозреваемый в оправдании терроризма в Сети, был задержан 8 апреля.

Согласно версии следствия, 27 августа задержанный оставил под одним из постов в социальной сети «ВКонтакте» информацию, оправдывающую терроризм. Эксперты обнаружили в материале призывы к совершению действий, которые устрашают население и создают опасность гибели человека.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»). Мужчине может грозить наказание в виде штрафа, суммой от 300 тысяч до 1 миллиона рублей, или тюремного заключения на срок от 5 до 7 лет.