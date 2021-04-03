Адвокатом нефролога, задержанного по подозрению в расчленении жены, стал защищавший историка Соколова адвокат Почуев

У главного нефролога Петербурга Александра Земченкова появился адвокат. Им стал Александр Почуев, который ранее выступал защитником осужденного за убийство и расчленение аспирантки историка Олега Соколова. Об этом он сообщил в официальном заявлении.

Адвокат отметил, что важно помнить о презумпции невинности и сохранять объективность. Тем более следствие длится более 10 лет, а обвинения врачу предъявили только сейчас.

«Они никак не ожидали, что это обернется арестом главы семьи. Теперь велика угроза потери отца. Всем понятно, что всегда, если что-то случается с родственником, первые подозреваемые это супруг и члены семьи», — отметил адвокат.

Напомним, завотделением Мариинской больницы заключили под стражу до 27 апреля по подозрению в убийстве супруги и дальнейшем расчленении.