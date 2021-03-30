В Васкелово трое мужчин напали предпринимателя и ограбили

В Ленинградской области полиция ищет грабителей, напавших на местного предпринимателя. Злоумышленники избили мужчину, а затем отобрали 4 тысячи долларов, телефон и 150 тысяч рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и области.

Известно, что инцидент произошел в деревне Васкелово. Возле дома №1 по Озерной улице 42-летний предприниматель передвигался на машине Toyota Land Cruiser 200. В один момент он вышел из салона автомобиля, чтобы поднять шлагбаум. Тогда на него напали трое неизвестных, избили и посадили в его машину. Довезя пострадавшего до его дачного участка, продолжили избивать мужчину и требовать деньги.

В результате потерпевший отдал все, что у него было. Общая сумма ущерба составляет 500 тысяч рублей. Кроме того, грабители хотели забрать машину, но на ней установлена спутниковая сигнализация.

На данный момент правоохранительные органы ищут преступников.