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В Васкелово трое мужчин напали предпринимателя и ограбили

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© Фото: pixabay.com

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Всего злоумышленники причинили ущерб имуществу на 500 тысяч рублей.

В Ленинградской области полиция ищет грабителей, напавших на местного предпринимателя. Злоумышленники избили мужчину, а затем отобрали 4 тысячи долларов, телефон и 150 тысяч рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и области.

Известно, что инцидент произошел в деревне Васкелово. Возле дома №1 по Озерной улице 42-летний предприниматель передвигался на машине Toyota Land Cruiser 200. В один момент он вышел из салона автомобиля, чтобы поднять шлагбаум. Тогда на него напали трое неизвестных, избили и посадили в его машину. Довезя пострадавшего до его дачного участка, продолжили избивать мужчину и требовать деньги.

В результате потерпевший отдал все, что у него было. Общая сумма ущерба составляет 500 тысяч рублей. Кроме того, грабители хотели забрать машину, но на ней установлена спутниковая сигнализация.

На данный момент правоохранительные органы ищут преступников.

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