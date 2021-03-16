В Приморском районе затопило Ситцевую улицу

В Петербурге затопило Ситцевую улицу. Авария случилась в ночь с 15 на 16 марта. Причиной разлива воды стала коммунальная авария. Информация об этом появилась в социальной сети «ВКонтакте».

Очевидцы событий поделились кадрами в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

«Если не готовы к плаванию, объезжайте», — комментируют петербуржцы.

Примечательно, что уровень воды поднялся до поребриков. Кроме того, ночью плохо видно дорогу и некоторые водители не заметили разлив воды.

Прибывшие на место сотрудники специальных служб устраняют последствия коммунальной аварии. Однако местные жители сообщают, что место стоит объезжать и без этого события.