На улице Воскова полиция спасала наркомана на балконе

В Петербурге на улице Воскова молодой человек в неадекватном состоянии ходит по балконам и пугает прохожих. Местные жители вызвали сотрудников МЧС, чтобы они спасли мужчину. Инцидент произошел в районе дома №27 по улице Воскова.

Изначально молодой человек находился на балконе третьего этажа, а затем сам спустился на второй этаж, откуда уже его удалось забрать спасателям. Вероятно, молодой человек находился под воздействием наркотических веществ. Об этом сообщают очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис».

На данный момент мужчина находится под наблюдением медиков.