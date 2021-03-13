В Дикси на Театральной мужчина устроил представление, оголившись перед охранником

В Красносельском районе Петербурга мужчина удивил всех посетителей магазина «Дикси». На Театральной улице в Красном Селе местного жителя охранник магазина заподозрил в краже продуктов. Чтобы доказать обратное, мужчина решил раздеться догола.

Вероятно, мужчина был в пьяном состоянии. Однако пока не сообщается доказан ли факт воровства со стороны местного «стриптизера». Возможно, охранник действительно обознался. Инцидент произошел 13 марта, в субботу.

На данный момент администрации магазина необходимо просмотреть камеры видеонаблюдения для установления всех деталей произошедшего.

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