Житель Петербурга пытался отсудить полмиллиона у библиотеки за просьбу надеть маску

В Петербурге мужчине отказались распечатывать документы из-за отсутствия средств индивидуальной защиты. С отказом житель Петербурга сталкивался три раза: 13, 19 и 27 октября прошлого года. Сообщается, что мужчине предлагали маску и перчатки, однако, он отказался их надеть.

Мужчина потребовал взыскать с библиотеки полмиллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. Иск петербуржца к ГБУ культуры «Централизированная библиотечная система Красногвардейского района» был рассмотрен 11 марта Красногвардейским районным судом. Данная информация была предоставлена объединенной пресс-службой городских судов.

По мнению гражданина, действия сотрудников библиотеки противоречат закону и нарушают его права. Иск петербуржца не был удовлетворен.