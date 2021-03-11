В Петербурге полиция задержала мошенников, обманувших стюардессу на почти 300 тысяч рублей

Сотрудникам петербургской полиции удалось задержать двух злоумышленников, ранее вымогавших у стюардессы крупную сумму денег. Задержание произошло 10 марта на Артиллерийской улице.

Ранее стюардесса обратилась в начале февраля с заявлением о лжесотруднике банка, вымогавшем у нее сумму в 283 983 рубля. Мужчина представился сотрудником банка и сообщил, что мошенники хотят украсть деньги со счетов, а затем предложил перевести деньги с трех карт.

В отношении двух уроженцев Алтайского края возбуждено уголовное дело по факту мошенничества по части третьей статьи 159 УК РФ. При задержании и обыске у мужчин нашли 30 банковский карт и 14 сим-карт, а также мобильные телефоны в количестве семь штук.