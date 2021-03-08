Злоумышленники ограбили ювелирный магазин в Калининском районе

Сотрудники ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ищут преступников, которые ограбили ювелирный магазин в Калининском районе. Инцидент произошел в воскресенье, вечером, 7 марта.

Около 19:20 в магазин на проспекте Науки, 24 забрались четверо злоумышленников. Они разбили витрину и похитили пять планшетов с драгоценностями.

"Сумма ущерба устанавливается. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой)", — заявили в отделе полиции.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал, что 7 марта, водитель в состоянии алкогольного опьянения сбил девушку в Московском районе.