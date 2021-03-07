В Пулково и нескольких ТЦ Санкт-Петербурга искали взрывчатку из-за сообщений на почте

В Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково несколько часов проходили поиски взрывчатого устройства после того, как поступили сообщения о минировании.

Минёр отправил на электронную почту аэропорта Пулково письмо, в котором предупреждал о тротиловых шашках. По информации из письма, злоумышленник заложил их в здании УФМС, а также в крупных торговых центрах. Также закладчик взрывчатки пообещал её активировать в том случае, если увидит появление оцепления.

Вчера днём шестого марта в Санкт-Петербурге и Ленинградской области были осмотрены 179 торговых центров и других зданий. Из восьми объектов УВМ были эвакуировали 43 человека, из трёх торговых центров вывели 3769 человек.

Также из остальных 218 зданий эвакуация не проводилась, так решила администрация.

В осмотрах были задействованы 299 сотрудников ОВД, взрывчатки нигде не было обнаружено и уже в шести часам вечра все мероприятия были завершены. Материалы направили в ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.