На скалодроме в «Лондон Молле» мальчик упал с трехметровой высоты

В Санкт-Петербурге в субботу, 27 февраля, в торговом центре «Лондон Молл» произошло происшествие на скалодроме.

Маленький мальчик вместе с родителями пошел в ТЦ и решил сходить на аттракцион. В итоге через какое-то время юноша сорвался и упал с трехметровой высоты. В результате 8-летний мальчик был сразу же доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

В медицинском учреждении пострадавшему диагностировали закрытые переломы правого и левого бедер со смещением отломков.

По данному факту полиция проводит проверку. По предварительным данным сообщается, что вина лежит на родителям, так как это они не досмотрели за сыном.