Бастрыкин поручил передать в СК дело об изнасиловании девушки-подростка из Петербурга

Александр Бастрыкин, глава СК России поручил передать дело об изнасиловании 16-летней петербурженки в центральный аппарат. Девушка, изнасилованная тремя незнакомцами в собственной квартиры, пожаловалась на поступающие в ее адрес угрозы. Кроме того, стало ясно, что подозреваемые молодые люди были отпущены полицией.

Следственный комитет начнет проверку в отношении следователя, который вел это дело. После обращения в полицию было задержано трое молодых людей возрастом от 17 до 19 лет. Однако для них не было избрано меры пресечения.

Напомним, девушка была изнасилована, а затем госпитализирована в детскую больницу с травмами характерными для изнасилования.