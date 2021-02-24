Задержанный в Петербурге мужчина с мачете выращивает у себя в квартире коноплю

Мужчина был задержан 21 февраля на проспекте Славы. Он гулял с большим ножом в руках, что испугало прохожих.

По информации, которая была предоставлена ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, во время осмотра квартиры задержанного было обнаружено 26 горшков с коноплей. О том, что занимается выращиванием наркотиков, мужчина рассказал сотрудникам правоохранительных органов во время опроса.

Кроме того, в квартире находились два арбалета со стрелами и трубка со следами горения. При личном осмотре задержанного полицейские обнаружили банку из-под горчицы, в которой хранилась готовая к употреблению конопля.