23 февраля пятнадцати гражданам, застрявшим на льду Финского залива, понадобилась помощь спасателей

Несколько жителей Петербурга решили выйти на лед Финского залива в праздничный выходной 23 февраля, вопреки запрету, действие которого продлится до 15 апреля. Данная информация была предоставлена пресс-службой главного управления МЧС России по Петербургу.

В связи с неблагоприятными погодными условиями некоторые граждане не смогли самостоятельно выбраться со льда. Сильный ветер и метель заставили петербуржцев прибегать к помощи спасателей. Нарушителей эвакуировали со льда с помощью суден на воздушной подушке.

Сообщается, что 50-летний мужчина, которого сняли со льда, в результате прогулки получил обморожение ног и рук.