Росфинмониторинг расследует уголовные дела о хищении госсредств, выделенных на борьбу с пандемией

Росфинмониторинг и правоохранительные органы осуществляют совместное расследование уголовных дел о присвоении государственных средств, выделенных на борьбу с пандемией.

Данная информация была предоставлена главой ведомства Юрием Чиханчиным во время встречи с президентом.

Он отметил, что, используя специальных код, по которому банки сообщают о подозрительных операциях, сотрудникам ведомства удалось выявить преступления в Иркутской области. Министра здравоохранения Иркутской области арестовали, были арестованы также похищенные 30 млн рублей.

Чиханчин отметил, что проверка осуществляется и в Петербурге.