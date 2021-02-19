В Петербурге начальница почты обманом присвоила зарплату работницы

В Петербурге прекращено уголовное преследование начальницы почтового отделения на Ивановской. Женщину обвиняли в злоупотреблении своими полномочиями.

В 2015 году во время увольнения одной из сотрудниц начальница убедила ее сдать ей свои зарплатные карты, сказав, что поступающие на них средства будут потрачены на нужды отделения. При этом работницу убедили не писать заявление об увольнении.

В течение двух лет обвиняемая присваивала себе зарплату уволенной сотрудницы. Когда ей предъявили обвинение, женщина признала свою вину и возместила ущерб. В связи с этим, а также, учитывая отсутствие судимостей, к обвиняемой в суде применили мягкие меры – штраф, сумма которого составила 10 000 рублей.