Вор-романтик оставил в метро украденную сумку с комплиментами для пострадавшей

В центре Петербурга студентку из Казани обокрали на Московском вокзале. Вором оказался 22-летний житель Казани. Об инциденте сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по Северо-Западу.

Молодой человек оказался безработным и романтичным. Украв сумку, вор оставил ее в метро и положил внутрь записки с извинениями и комплиментами девушке.

Следствие установило, что молодой человек выкрал сумочку, когда пара отошла оплатить заказ. Некоторые вещи из сумки вор забрал себе, однако остальное и саму сумку карельский романтик оставил в петербургском метро.

На данный момент в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по факту кражи. Вору-романтику грозит до 5 лет лишения свободы.