«Сапсаны» прекратили движение из-за упавшего на пути автомобиля

Поезда «Сапсан» временно перестали курсировать между Петербургом и Москвой. Причиной стал автомобиль, упавший на линии электропередач. Машина сорвалась с путепровода и оборвала провода.

Как сообщает ППК участка Москва-Тверь, в ДТП никто не пострадал. Людей, находившихся в электричках должны доставить на компенсационных автобусах. Происшествие случилось у станции Фроловское. Теперь пассажиры смогут добраться до станции Подсолнечная.

На данный момент движение удалось восстановить, однако поезда все еще прибывают с задержкой. Обстоятельства происшествия будут установлены в ближайшее время.