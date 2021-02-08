В Петербурге Авиакомпания "Конверс Авиа" выплатила почти 5 млн рублей женщине, потерявшей мужа в авиакатастрофе

По информации, предоставленной объединенной пресс-службой судов Петербурга, вдова погибшего в авиакатастрофе на Шпицбергене мужчины, получила около 5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Авиакатастрофа произошла 26 октября 2017 года. Вертолет Ми-8 разбился во время полета из посёлка Пирамида в российский поселок Баренцбург на Шпицбергене.

Погибший занимал должность начальника экспедиции. У пары остались несовершеннолетние дети. Вдова погибшего подала в суд, которым было утверждено мировое соглашение. Женщина получила от компании «Конверс Авиа» 4,7 млн рублей. Выплаты страховой компании, которые были осуществлены ранее, составили еще 2 млн рублей.