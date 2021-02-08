В Петербурге ночью поступили угрозы о более тысячи заминированных школ

Петербуржскую школьницу предупредили об угрозе взрыва в школах города и области. Сообщение пришло в социальных сетях вечером в воскресенье. Девочка сообщила родителям и те передали информацию в экстренные службы.

Информация оказалась ложной. Экспертам удалось за ночь проверить все указанные объекты, а их злоумышленники указали более тысячи штук. Ни в одной школе Северной столицы и области взрывчатых веществ не обнаружено.

На данный момент правоохранительные органы устанавливают источник послания о минировании местных образовательных учреждений минувшей ночью.