В Петербурге будут судить торговца поддельным алкоголем

Суд Петербурга рассмотрит дело о производстве суррогатного алкоголя. Как сообщает пресс-служба городской прокуратуры, в суд передано дело мигранта, производившего контрафактный алкоголь, от которого насмерть отравилась женщина.

По предварительной информации, 27-летний молодой человек незаконно производил алкоголь на основе метилового спирта. Свою продукцию злоумышленник выдавал за известные бренды. Цех по изготовлению суррогатного алкоголя он разместил в Пушкине, а продавал готовый результат жителям Санкт-Петербурга.

«В результате употребления произведенной таким образом жидкости 28 июля 2021 года в медицинском учреждении скончалась местная жительница», – рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Уголовное дело рассмотрит Пушкинский районный суд. Продавец обвиняется по двум статьям — незаконный оборот ядовитых веществ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека.