На сотрудников ТРЦ "МЕГА Парнас" было совершено нападение

Мужчина, грозивший пистолетом сотрудникам «МЕГА Парнас» стал фигурантом уголовного дела. Злоумышленник уже был ранее судим. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

«По результатам проверки полицией Всеволожского района Ленинградской области в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («хулиганство»). Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ», – говорится в сообщении ведомства.

В воскресенье, 24 октября, в магазине IKEA продавцы пытались самостоятельно задержать покупателя, которого заподозрили в краже кухонного ножа. Во время конфликта мужчина выхватил из кармана пневматический пистолет и начал грозить им сотрудникам. Вскоре сотрудники патрульно-постовой службы задержали мужчину. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело.