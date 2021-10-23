На пляж в Комарово вымыло штормом военный снаряд

В субботу, 23 октября, на Комаровском пляже в Курортном районе Санкт-Петербурга была сделана пугающая находка, похожая на боеприпас времен войны. Об этом сообщила Росгвардия по Петербургу и Ленобласти. Сообщение об обнаружении предмета поступило в 10:00 в дежурную часть ведомства.

На место прибыла группа разминирования и осмотрела предмет, установив, что находка – это 152-миллимитровый артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Предполагается, что его вымыло из песка из-за шторма, который обрушился на Петербург и Ленобласть накануне.

Опасный снаряд вывезли и уничтожили на полигоне в Ленинградской области.