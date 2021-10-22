В Сестрорецке затопило парковку

В Сестрорецке эвакуируют автомобили с затопленной парковки. Некоторые владельцы машин пытаются спасти свой транспорт при помощи эвакуатора, другие при помощи тросов. Такое происходит из-за проливных дождей, которые не прекращаются уже вторые сутки. Затопило около ста автомобилей. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Местные жители также говорят, что на пляже в городе крайне неспокойная обстановка. Кроме того, проблемы с подтоплениями наблюдаются и на улицах Сестрорецка.

Такая ситуация наблюдается почти во всех районах Северной столицы. Горожане публикуют в соцсетях упавшие деревья, раздавленные автомобили и огромные лужи, размерами похожие на озера