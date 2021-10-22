В Колпино из школы эвакуировали почти тысячу человек

Накануне, 22 октября, в Колпинском районе Петербурга сотрудники полиции эвакуировали учеников местной школы из-за анонимного сообщения о «заминировании». На электронную почту ФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти около 10 утра поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве в школе № 476 в Колпино. Автор анонимки пообещал, что расскажет о местонахождении бомбы за 200 тысяч рублей. Свои требования «террорист» подкрепил пожеланием: «Не жертвуйте детьми». Незнакомец потребовал собрать деньги до 15:00.

Из учебного учреждения экстренно эвакуировали 942 человека. Полицейские взрывчатых веществ и взрывных устройств не нашли. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.