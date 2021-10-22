В Петербурге произошло смертельное ДТП с маршрутным такси

В Санкт-Петербурге 21 октября около 21:30 столкнулись минивэн и маршрутное такси. По предварительной информации водитель иномарки выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с маршруткой. По данным МЧС России, в результате ДТП погиб один человек.

Авария произошла на Петергофском шоссе с участием Volkswagen Caddy и маршрутного автобуса №343. В маршрутке в это время находились 13 человек. Погиб водитель легкового автомобиля. Восемь пассажиров автобуса получили травмы средней тяжести и были госпитализированы.

В настоящее время по факту дорожной аварии проводится проверка.