В Петербурге произошло нападение на бригаду скорой помощи

В Петербурге задержали мужчину, напавшего с ножом на медработников. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Случай произошел в среду, 20 октября, в общежитии на проспекте Испытателей. Бригада скорой помощи прибыла на вызов к жителю общежития, который находился в состоянии наркотического опьянения. Внезапно молодой человек начал вести себя агрессивно и бросился на медиков с ножом. В результате одного фельдшера госпитализировали. Он находится в реанимации с множественными ранениями. Вторая пострадавшая направлена на амбулаторное лечение. Врачи диагностировали раны запястий и кистей.

Нападавший попытался скрыться, но вскоре был задержан сотрудниками полиции. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух лиц.