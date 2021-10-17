На Пулковском шоссе молодой мужчина устроил стрельбу

Сообщение о тревожном инциденте поступило в полицию 16 октября, в 20:57. Диспетчер 112 дважды принимал вызов с одного номера. В первый раз сообщили о подозрительном мужчине с ножом, во второй — о стрельбе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Прибывшие на место полицейские установили, что было сделано два выстрела. Пострадавших нет. Заявление о стрельбе написала жительница дома на Пулковском шоссе. Испуганная женщина рассказала, что слышала два выстрела. Сотрудники правоохранительных органов смогли поймать нарушителя. Им оказался 35-летний ранее судимый за «заведомо ложное сообщение об акте терроризма» мужчина.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.