На Богословском кладбище вандалы спалили скамейку у могилы Виктора Цоя

В ночь на 10 октября вандалы уничтожили скамейку рядом с могилой Виктора Цоя на Богословском кладбище. Жители Петербурга пришли в ужас от произшедшего. Неизвестные развели у арт-объекта костер, в результате чего скамейка практически вся сгорела. Огнём была уничтожена надпись в честь музыканта и рисунок в виде солнца.

Специальное место для костра было оборудовано администрацией кладбища. Такое решение приняли в виду регулярных встреч у огня поклонников Цоя, однако случаев пожара ранее не было.

Богословское кладбище подвергалась атакам вандалов уже несколько раз. В понедельник, 4 октября, в полицию обратился сотрудник кладбища. Он заметил четыре разбитых надгробия.Полиция начала проверку. Возбуждено уголовное дело.