На берегу реки Дудергофка нашли снаряды

В субботу, 9 октября, мужчина обнаружил В Красносельском районе на берегу реки Дудергофка два старых боевых снаряда. О своей находке он сообщил патрульным.

Правоохранители в свою очередь доложили об опасных снарядах в центр оперативного управления ОВО по Красносельскому району. Место оградили до приезда взрывотехников. Предметы накрыли специальной защитой от взрывов «Фонтан». Чуть позже специалисты внимательно обследовали боеприпасы и подтвердили, что это две минометные мины времен Великой Отечественной войны (ВОВ). Снаряды передали военным саперам для дальнейшего уничтожения. Их увезли на полигон.