Полицейские задержали мужчину, похитившего и избившего девушку

В пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что сотрудники полиции задержали преступника, который напал и избил 52-летнюю женщину. Им оказался мигрант.

По данным правоохранительных органов, петербурженка и задержанный начали общаться на сайте знакомств. Однако, когда они встретились, женщина не хотела продолжать общение, но мужчине это не понравилось. Тогда он напал на нее в автомобиле марки «Опель», избил, а позже проткнул шины и бросил в свою машину. Позже стало известно, что это был сообщник.

Жертве удалось сбежать из автомобиля в Курортном районе около АЗС на Приморском шоссе. Она забежала в кафе и попросила сотрудников вызвать полицию. После этого оба мужчины скрылись.

В итоге наряды полиции Красногвардейского района смогли найти и задержать беглеца.