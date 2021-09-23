Петербургская полиция задержала африканцев, обманувших итальянский клуб

Правоохранительные органы задержали четырех африканцев. Их подозревают в обмане футбольного клуба Италии.

В пресс-службе ВМД России по Санкт-Петербургу сообщили, иностранцы по своим каналам узнали, что игроком из Дании интересуется итальянская команда. Злоумышленники подделали паспорта, на которые открыли счет в один из банков. Реквизиты этого счета были указаны в сопроводительных документах вместо банковских реквизитов датского клуба.

Они связались с футбольным клубом и направили им документы.

"В результате этой махинации денежные средства итальянского клуба в размере 800 тысяч евро, предназначенные для оплаты трансфера футболиста, поступили в распоряжение злоумышленников и были похищены ими", — сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

Полицейским удалось найти злоумышленников в квартире под Петербургом. Во время операции один из иностранцев решил спрятаться от полицейских, уцепившись за край балкона на 17-м этаже.

В ходе обысков у них изъяли миграционные карты, печати, штампы, паспорта, голограммы и электронные носители информации, а также другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.