В Курортном районе в результате возгорания автобуса погиб один человек

В ночь с 14 на 15 сентября в Курортном районе Санкт-Петербурге произошло возгорание автобуса. Так, в среду в Сестрорецке загорелся брошенный автобус. В ГУ МЧС России по Петербургу и Ленинградской области сообщили, что информация о пожаре поступила в дежурную часть в 2:30.

Известно, что охваченное пламенем транспортное средство находилось между хлебозаводом и жилым комплексом на улице Борисова. Длительное время автобус не использовался по предназначению.

Спасатели смогли ликвидировать возгорание менее чем за час. После сотрудники МЧС обнаружили в выгоревшем салоне тело мужчины. На данный момент выясняются обстоятельства возгорания и личность погибшего.