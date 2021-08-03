В ночь со 2 на 3 августа во время шторма в Петербурге упало около 100 деревьев

В пресс-службе Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга сообщили, что во время шторма, который накрыл Северную столицу в ночь со 2 на 3 августа, упали 94 дерева. Самое большое количество упавших деревьев составило в Красносельском и Адмиралтейском районах — 13 штук, в Приморском парке — 10.

Экстренно аварийной службе пришлось поднимать упавшую ясень около дома №24 на 11 линии В.О. Растение оборвало провода, и помяло припаркованные автомобили, а такжесильно мешало проезду транспорта.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что из-за прошедшего ливня, многие улицы Петербурга сильно затопило.