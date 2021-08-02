В Приморском районе BMW врезался в Toyota

В Санкт-Петербурге в Приморском районе на Мебельной улице произошло ДТП. Участниками аварии стали водитель BMW и Toyota. Стало известно, что немецкая иномарка не предоставила преимущество другому автомобилю, вследствие чего произошло столкновение.

Кадры с места происшествия опубликовали в сообщесте «Дорожный инспектор» в соцсети «ВКонтакте». На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД, которые предположили, что водитель BMW находился в состоянии наркотического опьянения. Однако сам петербуржец отказался проходить медицинское освидетельствование.

В отношении его составлен административный протокол. Стоит отметить, что мужчину уже привлекали к ответственности за то, что тот находился в наркотическом опьянении.