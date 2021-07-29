Железнодорожную станцию Рыбацкое затопило во время ливня

В Санкт-Петербурге, вечером, в среду, 28 июля, прошел сильный ливень, а также гроза. Одним из приятных моментов этой стихии стало то, что жители Северной столицы смогли увидеть радугу. Однако на этом радости закончились, и в итоге стихия затопила железнодорожную станцию Рыбацкое.

О случившемся сообщили очевидцы в социальных сетях.

Некоторые пассажиры подумали, что во время дождя вода стекала с потолка. На тот момент, петербуржцам приходилось ходить прям по воде.

«Ж/д станцию Рыбацкое залило. Вода стекала с потолка во время ливня», — заявил один из интернет-пользователей в социальных сетях.

Согласно кадрам, выложенным в соцсетях видно, что уровень воды на станции не очень высокий.