На Глухарской улице около дома обнаружили девушку с ножевыми ранениями

В правоохранительных органах сообщили, что в Санкт-Петербурге в Приморском районе под окнами одного из домов на Глухарской улице обнаружили тело женщины с ножевыми ранениями.

В отделение полиции поступило сообщение от одного из проживающих дома на проспекте Королева, о выпрыгнувшей женщине из окна.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и позже выяснили, что 32-летняя женщина упала с окна 15 этажа и скончалась на месте. Кроме этого, у девушки обнаружили ножевое ранение в спину.

Также полицейские пробрались в квартиру погибшей, где обнаружили 35-летнего мужчину, который нанес себе ножевые ранения в пах и предплечья. Сожителя девушки госпитализировали в тяжелом состоянии.