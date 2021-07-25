В одной из квартир полицейские обнаружили тела двух убитых петербуржцев

В Санкт-Петербурге в одной из квартир на улице Бутлерова были найдены зверски изрезанные тела женщины и мужчины. После выяснилось, что это мать и сын, и пролежали они очень долго.

Как сообщает «Фонтанка», в правоохранительные органы обратилась 63-летняя жительница Мурманска. Она заявила, что соседи ее матери и брата чувствуют неприятный запах, похожий на трупный, и попросила вскрыть дверь квартиры.

По прибытии сотрудников полиции на место вызова, они вскрыли жилье, и попали внутрь. После они обнаружили на кровати 84-летнюю пенсионерку и ее 56-летнего сына. Оба были жестоко изрезаны.

Теперь следствие будет проводить расследование по данному факту.