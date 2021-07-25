На Васильевском острове каршеринг въехал в киоск «Кофе и пресса»

В сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте» сообщили, что на Васильевском острове, на углу перекрестка Беринга и Нахимова каршеринговый автомобиль въехал в киоск «Кофе и пресса». В комментарии под постом некоторые пользователи начали шутить, что утро начинается не с кофе.

«Каршеринг заехал попить кофе и почитать утреннюю газету. В киоск на углу перекрестка Беринга и Нахимова», — прокомментировал запись один из петербуржцев.

По прибытии сотрудников полиции на место происшествия самого водителя каршеринга не было на месте. Теперь сотрудникам правоохранительных органов предстоит провести проверку.