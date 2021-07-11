При пожаре в квартире на Замшиной улице погиб один человек

В Санкт-Петербурге в Калининском районе на Замшиной улице,31, в одной из квартир произошел пожар. На место происшествия прибыли сотрудники ГУ МЧС России по Петербургу и Ленобласти.

По предварительной информации возгорание произошло в ночь с субботы на воскресенье. Как сообщили в ведомстве, пламя охватило комнату и балкон.

«В однокомнатной квартире выгорела комната и балкон на общей площади 17 квадратных метров», — сообщили спасатели.

Информация о пожаре в жилом доме поступила примерно в 02:12. Уже в 02:41 пламя было полностью потушено. На место возгорания прибыло 4 единицы пожарной техники, а также 18 спасателей.

В результате происшествия погиб один человек. На данный момент его личность установить пока не удалось.