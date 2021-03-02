У Петровской косы спасли от затопления катер Росприроднадзора

Судно Росприроднадзора, пришвартованное на Петровской косе, подтопило. Как сообщила пресс-служба ведомства, оседание катера произошло из-за температурных колебаний в Северной столице.

Как пояснили специалисты, из-за переменчивой погоды вода поступила в трюм машинного отделения через кингстоны и судно осело на 15 см выше ватерлинии.

В итоге ремонтная бригада оперативно откачала воду из трюма, таким образом катер был спасен.

На нем установили дежурство, чтобы не допустить нового затопления.

Отмечается, что в баках судна не было топлива, так что водам залива и Малой Невки загрязнение не угрожает.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в нашем городе продолжается оттепель. Температура днем держится выше нуля. Однако, по данным синоптиков, вскоре в Северную столицу вернется минусовая температура.