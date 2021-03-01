В Петербурге возбудили уголовное дело из-за падения мальчика со скалодрома

Следственные органы СК России по Петербургу возбудили уголовное дело после падения школьника со скалодрома в торговом центре «Лондон Молл» на улице Коллонтай. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным правоохранителей, 27 февраля на вводном уроке скалолазания восьмилетний мальчик сорвался с высоты трех метров и получил переломы обоих бедер. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.

Подробности инцидента устанавливаются.

Дело возбуждено по факту несоответствия требованиям техники безопасности.

78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах писало, что за школьником недосмотрели родители. В сети веревочных парков «Norway Park» 78.ru заявили, что у них впервые за более чем 10-летнюю историю произошел такой серьезный случай. Представители компании пообещали оказать семье полную поддержку.