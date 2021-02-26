Больницу имени Филатова затопило из-за растаявшего снега

Растаявший снег проник в палаты больницы им. Филатова в Петербурге, выселив из палат восемь маленьких пациентов и их родителей. Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", детей перевели в другие отделения, чтобы устранить протечку крыши.

Инцидент произошел в отделении №12, куда не добрался капитальный ремонт из-за коронавируса. Отделение было срочно перепрофилировано для работы с пациентами с COVID-19.

Больница находится в Купчино, на Бухарестской улице.

СМИ писали, что пациенты жаловались на жару в отделении и что их не выпускали из-за отсутствия точного диагноза по коронавирусу.