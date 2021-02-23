Фуры застряли в Шушарах и заблокировали дорогу из-за гололеда

Одна из улиц в Шушарах встала в пробке из-за непогоды. Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте», Курьерский проезд плотно «запечатали» фуры, которые не могут выехать на Московское шоссе из-за гололедицы и скопившегося на трассе снега.

По словам участника дорожного движения, утром весь проезд стоял из-за большегрузов, пробка растянулась на два километра.

По данным «Яндекс.Пробок», в сторону Московского шоссе нельзя проехать.

При этом в целом в городе утром пробок не было - ситуация на дорогах оценивалась в два балла, тогда как водители стояли в Курьерском проезде более получаса, пытаясь проехать.

Также пробку заметили в Приморском районе на проспекте Авиаконструкторов - там криво припаркованный каршеринговый автомобиль остановил снегоуборочную технику. В итоге водителям пришлось ждать, когда авто передвинут, - это делали сами участники дорожного движения вручную.