Яма помешала роботу «Почты России» добраться до адресата

Доставляющему посылки роверу «Почты России» недавно потребовалась помощь неравнодушных прохожих. Как сообщает Патрульный Петербурга», движение по нужному адресу прервала яма, в которую и угодил робот.

Попавшего в яму железного почтальона вынимали трое мужчин. Оказавшись на ровной поверхности робот продолжил путь. Однако видео с его падением стало вирусным, а «почта России» получила определенную репутацию.

В комментариях пользователи активно делятся своими историями получения посылок от «Почты России». Кто-то не дождался своего заказа с AliExpress, другие получили заказанные товары испорченными во время транспортировки.

Роверы «Почты России» доставляют посылки в Мурино с марта 2022 года. В рамках пилотного проекта на его улицах появились сразу три робота-доставщика.