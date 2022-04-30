В Петербурге отец дошкольника обвинил подростка в надругательстве над сыном

В Петербурге в полицию обратился 37-летний мужчина. Он рассказал полицейским, что его сын дошкольного возраста подвергся насильственным действиям сексуального характера. Об этом сообщают Невские Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. В домогательствах к ребенку мужчина заподозрил подростка.

Полиции пришлось иметь дело с еще одним подростком в Парголово. Как пишет "МК в Питере", юношу сняли мертвым с качелей после произошедшего конфликта с матерью из-за отнятого телефона и ноутбука.

Обстоятельства инцидента с вероятными насильственными действиями в отношении дошкольника в настоящее время выясняются. Подробности произошедшего пока не сообщаются.